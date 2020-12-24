Kamu bankalarının döviz açığı 1,95 milyar dolara geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, 18 Aralık haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 1,95 milyar dolar açık olarak açıklandı. Geçen hafta açık 2,65 mliyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yasal özkaynakların 37,71 milyar dolar olduğu haftada net döviz açığı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankaların yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşması sıkıntı yaratmıyor.