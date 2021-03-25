Kamu bankalarının döviz fazlası 93 milyon dolar oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, 19 Mart haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 93 milyon dolar fazla olarak açıklandı. Geçen hafta 134 milyon dolar açık seviyesinde bulunuyordu.



Yasal özkaynaklar aynı haftada 42,11 milyar dolar oldu.