Kamu Maliyesi Raporu gecikmeyle yayımlandı

Mehmet KAYA - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021’de başladığı ve ilkini Mayıs ayında yayımladığı çeyreklik Kamu Maliyesi Raporunun ikincisi yayımlandı. Raporda, 2021 büyümesi yüzde 9 olarak tahmin edildi. Türkiye’nin üçüncü çeyrekte de büyüme eğilimini sürdürdüğü belirtilen raporda, buna karşılık dayanıklı tüketim malları talebinde bir zayıflama olduğu kaydedildi. Mal ihracatının da yıl sonunda 211 milyar Dolara ulaşacağı raporda yer aldı. Raporda, istihdam artışı yönünde beklentiler vurgulanırken, büyümenin dengeli olacağı belirtildi.



Raporda yıl sonu bütçe gerçekleşme tahminlerine de yer verildi. Buna göre yıl sonunda merkezi yönetim bütçesinin yıl sonunda 230 milyar TL açık vereceği, gelirlerin 1 trilyon 276,3 milyar TL, giderlerin 1 trilyon 506,3 milyar TL olacağı tahmini yapıldı.



-Enflasyon: Tüketici enflasyonu üzerinde riskler devam ediyor



İkinci Çeyrek Kamu Maliyesi Raporunda enflasyona yönelik olarak risklerin altı da çizildi. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 16,2 olarak açıklandı. İlk yarıda enflasyonist baskıların sürdüğü, gıda ve temel mal fiyatlarındaki artış, petrol ve küresel emtia fiyatlarının artışı enflasyonist beklentileri artıran unsurlar olarak sayıldı. Raporda, “Bununla birlikte Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak ekonominin yeniden açılması da özellikle hizmetler kaynaklı olarak enflasyon üzerinde baskı yaratmıştır. Türk Lirasındaki değer kaybının birikimli etkileri, uluslararası koşullara bağlı girdi maliyetlerindeki artışlar ve arz kısıtları üretici fiyatlarının yüksek seyretmesinde belirleyici olmaktadır. Üretici enflasyonu 2021 yılı Ağustos ayında yüzde 45,52 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makasın açıldığı gözlemlenmektedir. Bu durum tüketici enflasyonu üzerinde risk oluşturmayı sürdürmektedir” denildi.

-Bütçe açığı baskısına karşı tedbir alındı

Raporda, önceki raporda olduğu gibi salgın kaynaklı sorunlar nedeniyle Bütçe açığı üzerinde artış baskısı oluştuğu belirtilerek, bunu önlemek için tedbirler alındığı ve elde edilecek mali alanın sadece salgın kaynaklı ilave harcama olursa kullanılacağı belirtildi. Raporda, “2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e güncellenmiştir. Bununla birlikte, bütçede oluşturulacak mali alan gerekmesi durumunda salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacaktır. Salgınla mücadelede devreye alınan ve alınması muhtemel maliye politikaları; seçici, odaklı ve geçici bir nitelik arz edecek olup orta vadeli kamu maliyesi dengeleri üzerinde sapmaya izin verilmeyecektir” denildi.

-Yeni uygulamalar

Kamu maliyesi etkinliğini artırmak için bir dizi önlem alınacağı belirtilen raporda, bu uygulamaların başlıkları şöyle sıralandı.

• Para politikası ile maliye politikasının uyumunu daha da güçlendirmek,

• Mali disiplini kararlılıkla devam ettirmek,

• Tek seferlik gelir artışları yerine kalıcı gelir kaynaklarına odaklanmak,

• Vergiye gönüllü uyumu artırmak,

• Yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artırıcı maliye politikaları uygulamak,

• Kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak