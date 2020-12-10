Kamu mevduat bankalarının net döviz açığı geriliyor

Kamu mevduat bankalarının net döviz açık pozisyonu düşmeye devam ediyor. 7 Ağustos'ta 12.2 milyar dolarla rekor kıran kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu 27 Kasım haftasında 3.3 milyar dolara gerilemişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre kamu mevduat bankalarının net döviz pozisyon açığı 2 milyar 841 milyon dolara indi. Sektörün ise net döviz pozisyonu fazlası 3.2 milyar dolara çıktı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bankacılık verilerine göre 4 Aralık haftasında gerçek kişilerin TL mevduatı 4 milyar 333 milyon lira artarak 832.9 milyar liraya yükseldi. Ticari kurumların TL mevduatı 9 milyar 160 milyon lira, resmi ve diğer kurumların TL mevduatı da 15 milyar 648 milyon lira azaldı. Ticari kuruluşların TL mevduatı 453.8 milyar liraya, resmi kurumların TL mevduatı 243.6 milyar liraya indi. BDDK verilerine göre bankalardaki toplam TL ve yabancı para mevduat da 6 milyar 748 milyon lira düşüşle 3 trilyon 511,8 milyon liraya düştü. Bankacılık sektörü toplam kredileri de 4 milyar liralık artışla 3 trilyon 626 milyar liraya yükseldi. Ticari krediler 2 trilyon 805,8 milyar liradan 2 trilyon 809,2 milyar liraya, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları da 817.1 milyar liradan 817.5 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacaklar 486 milyon lira arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Kasım ile biten haftada 142 milyon lira azalarak 674 milyar 840 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 720 milyon lirası konut, 11 milyar 281 milyon lirası taşıt ve 383 milyar 838 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 486 milyon lira artarak 151 milyar 68 milyon liraya yükseldi.