Kamunun enerji devleri yapılandırılıyor

Türkiye, olası hisse satışı ya da halka arz öncesinde büyük kamu enerji firmalarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, çalışmalar kapsamında doğalgaz ithalatıçısı Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), ilk yapılandırılması amaçlanan şirketler arasında.

Kaynaklara göre BOTAŞ’ın doğalgaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı olan iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yapılandırma çalışmaları TEİAŞ ile başlamıştı



Çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyünde olan enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına Türkiye Elektrik İletim Anonim (TEİAŞ) ile başlanmıştı.

Konu hakkında eylülde Bloomberg’e konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez,“TEİAŞ’ta halka arzı yapacağız ama orada az miktarlarda olacak. Yani her halükarda çoğunluk hissesi kamunun elinde olacak.” demişti.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nde (EÜAŞ) ise özelleştirme programının yürümesi halinde bunun, varlık satışı üzerinden ilerleyeceğini kaydeden Dönmez “Hisse üzerinden bir özelleştirme şu anda düşünmüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.