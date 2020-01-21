Kamuoyuna açıklama

21 Ocak 2020

20 Ocak 2020 tarihli DÜNYA’da yayınlanan “ABD’li fon şirketi, Kanal İstanbul’a talip” haberimizde okurlarımızın da uyarılarıyla bazı unsurların eksik olduğu görülmüştür. Bu nedenle haber aynı gün Yayın Kurulu’muzun kararı ile internet sitesinden kaldırılmıştır. Bu haberimizle ilgili fikri takibe devam edeceğimizi, yeni bir bilgi edindiğimizde bunu okurlarımızla paylaşacağımızı duyururuz. Bu süreçte bizi uyararak bilgi veren meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz.