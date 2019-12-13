Kamuya ait sigorta şirketleri TVF çatışında birleşiyor

13 Aralık 2019

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türk Reasürans hamlelerinin ardından bir adım da 'kamu sigorta şirketleri' tarafında atılıyor. Kamu bankalarına ait sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) tek çatı altında toplanıyor.

Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, projenin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.



Proje kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, KPMG ve Esin Avukatlık Ortaklığının danışmanlık hizmeti vereceği bildirildi.

TVF açıklamasında,"kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında sürdürülmesinin, ölçek ekonomisinin oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasına katkı sağlayacağı" vurgulandı.

Açıklamada şu bilgi ve detaylara yer verildi: Gayrisafi yurtiçi hasıla büyüklüğünde dünyada 19. sırada yer alan Türkiye, prim üretiminde ise 39. ülke konumundadır. Dünyada 2018 yılında kişi başına düşen yıllık ortalama sigorta prim üretimi 682 dolar seviyesindeyken, gelişmiş pazarlarda bu değer 3.737 dolar, Türkiye'de ise 127 dolar düzeyindedir. Kişi başına düşen yıllık doğrudan prim üretimi oranında ise Türkiye, 2018 yılı itibarıyla ilk 88 ülke içinde 65'inci sıradadır. Toplam prim üretiminde Türkiye'de hayat grubunun payı yıllar itibarıyla ortalama yüzde 13 seviyesindedir; bu oran dünya genelinde ise yüzde 54'tür. Bu bilgiler ışığında Türkiye'nin sigorta sektörünün yapılanması konusunda adımlar atması gerekliliği daha net anlaşılmaktadır.

Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında sürdürmesinin, ölçek ekonomisinin oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla, ölçeğin büyütülerek sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün küresel rekabetin bir parçası haline getirilmesi, operasyonel verimliliğin artmasıyla maliyetlerde düşüş sağlanması ve başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım kanallarının daha etkili kullanılması ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunulması hedeflenmektedir.

TVF olarak, Türkiye sigorta sektörünün bağımsız ve dinamik bir yapıya kavuşturulacağına, doğru yapısal adımlar atıldığında küresel rekabet gücünün artacağına inanıyoruz. Bu projeyi, yol haritamızda belirtilen Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama ve finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyor ve çok önemsiyoruz."

Üç kurumdan açıklama

Bu arada ilgili kurumlardan da KAP'a konuyla ilgili açıklama yapıldı:

Ziraat Bankası: Ziraat Sigorta'nın sermayesinin %99,97'sini temsil eden hisselerimiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik'in sermayesinin %99,97'sini temsil eden hisselerimizin TVF tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başlanmıştır.

Halkbank: Bankamıza ait ve Halk Sigorta'nın sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisselerimiz ile Halk Hayat ve Emeklilik'in sermayesinin tamamını temsil eden hisselerimizin TVF tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başlandı.

Güneş Sigorta: Vakıfbank ve iki vakfın sahibi olduğu ve şirketimiz sermayesinin %71,81'ini temsil eden hisselerin TVF Yönetimi tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile söz konusu hissedarlarımızın görüşmelere başladığı öğrenilmiştir.