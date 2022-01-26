Kanada Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Kanada Merkez Bankası (BoC), piyasaların beklentisi doğrultusunda referans faiz oranında değişikliğe gitmedi.

BoC'un Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 0,25'e olarak kaldı. Piyasaların beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

BoC en son 2020 yılı Mart ayında faizi 50 baz puan indirdi. Böylece bugünkü toplantıyla birlikte son 15 toplantıda faizde bir değişiklik gerçekleştirilmemiş oldu.

BOC'un enflasyon hedefi yüzde 1-3 aralığında bulunuyor. Tüketici fiyatları son yıllık yüzde 4,8 olarak açıklandı.