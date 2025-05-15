KAP'a bildirildi: SASA’da 4,5 milyar liralık hisse transferi

SASA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay devri hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Erdemoğlu Holding'in tamamına sahip olduğu Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş., elinde bulundurduğu SASA hisselerinin 1,2 milyar adetini 3,71 TL fiyatla Erdemoğlu Holding’e devretti.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA"), yönetim kontrolüne sahip hâkim pay sahibi Erdemoğlu Holding A.Ş.'nden ("Erdemoğlu") SASA paylarına ilişkin gerçekleştirilen işleme ilişkin aşağıdaki açıklamayı almıştır:

‘'Sermayesinin tamamı Erdemoğlu'na ait olan Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş.'nin ("Erdemoğlu Global") sahip olduğu SASA paylarından, SASA'nın sermayesinin yaklaşık %2,7'sine karşılık gelen 1.200.000.000 (birmilyarikiyüzmilyon) lotluk kısmı Erdemoğlu'na 3,71 TL fiyattan satılmıştır. ‘'

Bu işlemden sonra Erdemoğlu Global'in Şirketimizdeki pay sahipliği %17,4'e gerilerken Erdemoğlu Holdingin doğrudan ve dolaylı toplam pay sahipliği %76,7 olarak sabit kalmıştır."