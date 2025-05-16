KAP'a bildirildi: Turkcell hisse geri alım programı başlattı

Turkcell, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Şirket açıklamasında Pay Geri Alım Programı'nın; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nde yer alan düzenlemeler ve ilgili ilke kararları dikkate alınarak hazırlandığı ve 15.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildiği belirtildi.

Geri alım programı, üç yıl süresince yürürlükte kalacak şekilde planlandı.

KAP açıklamasına göre, program kapsamında geri alıma konu azami pay miktarı 220 milyon adet olarak belirlenirken bu işlem için ayrılan fonun toplam büyüklüğü ise 8,5 milyar TL düzeyinde oldu.

Şirket açıklamasında "Geri alıma konu toplam fon tutarı 8.500.000.000 TL’e kadar olup, 31.12.2024 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %2’sini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Geri Alım Programı’nın şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir" ifadelerine yer verildi.