Kaplan: Faiz artırımını incelemek gerekli

03 Ekim 2017

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in aralık ayında faiz artırıp artırmayacağını dikkatli ve etraflıca değerlendirmesi gerektiğini, ancak faiz artırmak için enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasını beklemeye ihtiyaç olmadığını söyledi.

Kaplan, "Konjonktürel güçlerin enflasyonun er ya da geç yükselmesi için yeterince toparlanacağı düşünmemi sağlayacak bir miktar kanıt görmeye ihtiyacım var, henüz bunu göremiyorum" diye konuştu.

Fed'in faiz artırmak konusunda, özellikle gelecek yıl, sabırlı olmayı göze alabileceği görüşünü tekrarlayan Kaplan, "Faiz artırma için alanımız var, ancak insanların düşündüğü kadar çok değil. Aralık ayında yeni bir faiz artırımı yapıp yapmamayı dikkatli ve etraflıca değerlendirmemiz gerekli. Ben bu konuda açık fikirliyim" açıklamasında bulundu.