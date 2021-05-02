Kâr beklentisi yüksek hisselerin zamanı!

Barış ERKAYA

Borsa İstanbul’da bu yılın en dikkate değer net yabancı alımı rakamlarından birini 22 Nisan haftasında gördük. Yabancı yatırımcı ocak ayının başındaki güçlü alımından bu yana net olarak Türk hissesi satıyor ve yabancı payı dip üstüne dip yapıyordu. 22 Nisan haftasında ise yabancıyı uzun süredir ilk kez net alım tarafında görebildik.

104 milyon dolarlık alım her ne kadar ilk bakışta çok güçlü bir alım gibi görünmese de alımın yapıldığı hafta önemli. Borsa İstanbul, 1416 puandan 1308 puana kadar gerileyerek dip yapmıştı. Yani borsada yüzde 8’e ulaşan sert bir düşüş yaşanmıştı. Yabancı yatırımcı uzun zamandır ilk kez borsa düşerken hisse senedi aldı. Bu da aslında yabancı yatırımcılar açısından bir süredir görmediğimiz maliyet düşürme alımlarının yaşandığı anlamına geliyor.

Yabancı yatırımcı neden aldı?

Peki, bu alımların sebebi ne olabilir? Yabancı yatırımcıların olmazsa olmazlarında bir değişiklik mi oldu? Örneğin Merkez Bankası’nın

faiz indirmeyeceğine mi inanmaya başladılar? Ya da global bazda uzun vadeli tahvil faizlerinde artık bir düşüş, haliyle de gelişmekte olan piyasalara bir sermaye dönüşü yaşanacağına mı inandırlar bir anda. Bunlardan hiçbirine dair elimizde veri yok. Fakat başka bir şey var: Borsa İstanbul’da 2021 bilançoları artık gelmeye başladı. Gelen ilk veriler de özellikle kârlılık açısından bazı önemli sinyaller barındırıyor.



BİST-100 şirketlerinden bilançosunu açıklayan şirket sayısı 24. Bu şirketlerden sadece birinin kârı azaldı. Bu 24 şirketin geçen yıl ilk çeyrekte kârları toplamı 5.6 milyar TL’ydi. Bu yıl ise ilk çeyrekte toplam kârları 13.5 milyar TL. Yani kârlar ortalama yüzde 139 arttı. Bu da özellikle şirketlerin fiyat/kazanç, piyasa değeri/ defter değeri gibi göstergeler üzerinden hisse fiyat beklentilerini doğrudan değiştiren bir veri. Ayrıca pandemide kısmi açılmanın gerçekleştiği döneme ilişkin de şirketler bazında önemli veriler barındırıyor.

Kaldı ki geçen hafta boyunca hareketliliğin en yoğun olduğu hisselerin bilanço beklentisi yüksek ya da bilançosunda sürpriz kâr veya ciro artışı yaratmış şirketler olduğu dikkat çekiyor. Bilanço sonrası sert düşüş yaşayan hisselerde ise beklentinin gerçekleşmesi sonrası kâr realizasyonları yaşandı.Yani yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı da aslında bugünlerde Borsa İstanbul’da bilanço beklentilerini satın alıyor. Bu açıdan yüksek bilanço beklentisine sahip hisselerde hareketliliğin de yabancıların seçici alımlarını da görmeye devam etmemiz şaşırtıcı olmayacak. Fakat bu hareketler sırasında trene son vagondan binmemek için de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.