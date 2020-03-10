'Kara pazartesi' sonrası ilk rakamlar

10 Mart 2020

Petrol fiyatlarında yaşanan şok düşüş ve koronavirüsün etkisiyle dün Asya piyasalarında başlayan, Avrupa'da devam eden düşüşler, ABD piyasalarını vurdu. ABD'de hisse senetleri, haftanın ilk işlem gününü son 12 yılın en sert düşüşleriyle tamamladı. Dün yaşanan sert satışlar, dünya borsalarından toplam 1,4 trilyon doları götürdü. Bugün ise dünkü sert satışlara tepki hareketleri yaşanıyor. Tüm bu karmaşanın baş aktörü olan petrolde bugün yüzde 7 artış yaşanıyor. Asya borsalarında alıcı bir gün yaşanırken; ABD vadelileri de yüzde 3 civarı yukarıda.



Bu sabah itibarıyla piyasalarda yaşanan 'iyimser' havaya sebep olabilecek herhangi bir olumlu gelişme bulunmuyor.

Dolar/TL 6,13'te; petrol yüzde 7 yukarıda



Petrol fiyat hareketleri, koronavirüs ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,13 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,96 seviyesinden açıldı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7'nin üzerinde artıda 36 dolardan işlem görüyor. Yılın başında 70 doların üzerindeki petrol fiyatları 2 ayda yarıya düşmüş durumda. Spot altının onsu ise 1660 dolar seviyelerinde.

Yurt içinde ihaleler ve işsizlik rakamları izlenecek



Yurt içi piyasaların gündeminde küresel gelişmelerin yanı sıra 2019 yılı aralık ayı işsizlik rakamları açıklanacak. Ayrıca, Hazine, 15 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden satacak. Hazine dünkü TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde ortalama yüzde 2,41 reel faizle 2,9 milyar TL satış yaptı. Hazine'nin bu hafta 13 milyar 909 milyon TL piyasaya ve 6 milyar 989 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 20 milyar 898 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

Korku endeksi 11 Eylül'den sonra ilk kez zirvede

Korku endeksi olarak da adlandırılan ve piyasalardaki endişelerin fiyatlandığı VIX Endeksi, dün 60 puanın üzerine kadar tırmanmıştı. Bu sabah ise endeks değeri 54'ü gösteriyor. VIX endeksi oluşturulduğu 1993 yılından itibaren sadece 11 Eylül saldırılarında bu seviyeleri görmüştü.

Trump'tan ilginç yorum: Tüketiciler için iyi



Petrol fiyatlarındaki düşüş koronavirüsle ilgili endişelerler de birleşince dün dünya piyasalarında çok sert satışlara neden olmuştu. Yaşanan bu paniğe rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.

Çin'de üretici fiyatları geriledi

Çin'de üretici fiyatları, koronavirüs salgınının ekonomik aktiviteye fren yaptırmasının etkisi ile Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi. Tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,2 arttı.



IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, hükümetlerin hızla yayılan koronavirüs salgının ekonomik etkisi ile mücadele için hedefli maliye politikası, para politikası ve finansal piyasa tedbirleri uygulamalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.