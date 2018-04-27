Karadağ: Borsa ve sermaye piyasaları güven sağlayamamış

27 Nisan 2018

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsa ve sermaye piyasalarının güven sağlaması konusunda kendilerini birebir anlatacaklarını belirterek, "Hem yatırımcıların hem de şirket sahiplerinin çekincelerini giderebilirsek, hem ülkemiz sanayisi büyümek ve kalkınmak için sürdürülebilir ve uzun vadeli fon ve finansman sağlayacak, hem de sermaye piyasalarını derinleştirmiş olacağız." dedi.

Sakarya Valiliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen "Borsa'da Sakaryalı Yatırımcı Olmak" konulu panele katılan Karadağ, Anadolu insanının borsa ve sermaye piyasalarına çok yabancı olduğunu anlattı.

Bunu bilen ve işin içerisine bir şekilde girmiş kişilerin borsa fikrine sıcak baktığına işaret eden Karadağ, "Ben dahil ortalama Anadolu insanı borsa fikrinin çok çok ötesinde. Ben 2 yıldır Borsa İstanbul'dayım. Mümkün olduğunca Anadolu sermayesinin sürdürülebilir finansmana, sermayeye, ölçeklere kavuşması için sermaye piyasalarımızın gelişmesi gerekiyor. Artık kısa vadeli dalgalanmalarda, krizlerde çok nitelikli büyük şirketlerimizi kaybetmeyelim istiyorsak, gerçekten bu alanı canlandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla Anadolu insanının hangi alana yatırım yapmak isteyeceği konusunda ara ara çok özel, dünya çapında inovatif ürünler geliştirdiklerini aktaran Karadağ, şu ana kadar şeytanın bacağını bir türlü kıramadıklarını kaydetti.

Karadağ, bu konunun sosyolojik ve psikolojik olarak analiz edilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, "Bizim insanımız uzunca bir dönem bu alanlardan uzaklaştırılmış maalesef. Çünkü kötü örnekler var. Konya Holdingleri, işte son dönem şu 'Tosuncuk'un topladığı ve dolandırdığı paralar da dahil, sermaye piyasalarına çok uzağız." dedi

"Anadolu insanı gayrimenkul yatırımını çok sever." diye TOKİ ile "Gayrimenkul Sertifikası" çıkarttıklarını aktaran Himmet Karadağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"TOKİ'nin yaptığı konuta kişiler yatırım yapıyor, konut projesi tamamlandığında da ister konutunu teslim alıyor, isterse bu süre boyunca dilediği zaman karını ve zararını realize ederek çıkabiliyor. Geldiğimiz noktada da TOKİ'nin sattığı fiyattan yaklaşık yüzde 40-50 daha hesaplı konut satıyoruz. Bunu söylüyorum, konut yatırımı yapmak isteyenler de borsaya yönelmiyor. E-ticaretin ilk zamanları gibi... İnsanlar borsaya o kadar soğuk ki. Geçen TOKİ'den ve ilgili inşaat firmasından arkadaşlarla konuşuyoruz. İnşaat firması ve TOKİ'nin 600 bin liraya sattığı daireyi ben 350 bin liraya satıyorum, adamı da yönlendiriyorlar, 'Biz sana daha fazla indirim yapamıyoruz, borsadan al.' diye. İnsanlar halen çekiniyor. Neden? Bilmediğinden. Ben bunu çözemedim, aynı ürün çünkü. Bu e-ticaretin sanki ilk zamanları gibi. İnternetten bakıyoruz, aradığımız ürün 5 lira, markette iki katı verip aldığımız oldu. Neden? O sisteme güvenmiyoruz. Borsa da aynı şekilde. Borsa ve sermaye piyasaları bu güveni sağlayamamış. Bunu sağlama yönünde kendimizi birebir anlatacağız. Hem yatırımcıların hem de şirket sahiplerinin çekincelerini giderebilirsek, hem ülkemiz sanayisi büyümek ve kalkınmak için sürdürülebilir ve uzun vadeli fon ve finansman sağlayacak, hem de sermaye piyasalarını derinleştirmiş olacağız."

Sakarya'daki geniş araziler birleştirilip borsaya kazandırılacak

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde en az 20 Sakaryalı firmanın olduğunu, İstanbul'daki büyük sanayi kuruluşlarının da buraya gelme eğiliminde olduğunu söyledi.

Kentin üretmeye, istihdama kısaca güçlü olmaya çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, "Büyümek için de teşebbüs fikri ve müteşebbis lazım. Ama onların elini açacak sermaye ihtiyacı var. Sermaye birkaç şekilde elde edilebiliyor. Bunlar arasında yüksek faizli banka kredileri olduğu gibi bir de borsa imkanları var. Borsaya belli bir hisseyi kota ettiğinizde çok daha uygun sermaye elde edip yatırımınızı bazen ikiye üçe katlamakta mümkün, bundan herkes kazançlı çıkıyor. Güvenip hisse senedi alan insanlarımız karlı. Hem ülke ekonomisi bir hacim kazanmış oluyor hem de yatırım yapacak arkadaşlarımıza güzel bir imkan." şeklinde konuştu.

Borsaya girmenin zor olduğunu ancak girdikten sonra firmanın kurumsal hale geldiğini aktaran Balkanlıoğlu, sektörde uzun vadede kalıcı olmanın çok daha faydalı olacağı ümidini taşıdıklarını anlattı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ ile Sakarya'da bulunan geniş arazilerin de borsaya kota edilebileceği konusunu görüştüklerini ifade eden Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Mülk sahipleriyle görüşmeler yaparak geniş arazileri tek parçada birleştireceğiz. Örneğin, 50 bin dönüm tek parça arazi olacak. Kimin ne kadar arazisi varsa borsadan o kadar hisse senedi verilecek. Gerekirse çiftçiler ücret karşılığı orada çalışabilecek. Çalışmasa bile hem üretim planlaması hem de kaliteli tohumla üretim teknikleri kullanarak ürün patlaması şeklinde bir planlama yapılmasını düşündük. Bir ürün para edince tüm çiftçiler ona yönelirdi, sonra ertesi yıl o ürün çiftçinin elinde kalırdı. Bu, üretim planlaması eksikliğinden. İleri de inşallah bunu da göreceğiz. 'Bölünmüş arazilerin 20 bin, 50 bin dönüm tek parça halinde işletilebildiği bir sistem, borsa olarak buna da öncülük yapacağız.' diyor başkanımız."

Kaynak: AA