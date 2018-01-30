Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir

30 Ocak 2018

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfır atılması planı ile ilgili açıklamada bulundu.

Karadağ, Habertürk TV canlı yaptığı konuşmada, "Endeksten sıfır atılması nisana kadar yapılabilir" ifadesini kullandı.

BIST 100 endeksinden 2 sıfır atılması konusu geçtiğimiz yıl mayıs ayında endeksin 100 bine yaklaşması ile gündeme gelmişti. Konu üzerine açıklamada yapan Karadağ, "100 bini aştıktan sonra iki sıfır atmayı düşünüyoruz, çalışmalar sürüyor" açıklamasını yapmıştı.

"Daha başarılı halka arz için erteleme yapılabilir"

Daha sonra BloombergHT'nin sorularını yanıtlayan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Aselsan'ın ikincil halka arzıyla ilgili henüz nihai bir karar verilmediğini söyledi.

Şubat ayında planlanmasına rağmen henüz izahnamesinin yayınlanmayanh Memorial'ın halka arzına ilişkin soruya ise Karadağ, aynı sektörde birden fazla halka arzı aynı hafta içinde gerçekleşiyor olmasının sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Karadağ konuya ilişkin şunları söyledi: "Büyüklük son roadshowlarda belirleniyor. Fiyat aralığına göre ortak satışı veya firmaya fon girişi, her iki alternatifte de nihai oranları değiştirebiliyorlar veya erteleyebiliyorlar. Bazen aynı sektörde birden fazla halka arzın aynı anda gerçekleşiyor olması sıkıntıya neden olabiliyor. Firmalar daha başarılı halka arz performansı için bir hafta, bir ay erteleyebilirler. Belki bu anlamda şirketler karar almış olabilirler."

"Pozitif ivmenin sürmesini bekliyoruz"

BIST'teki yükselişe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karadağ, piyasalardaki pozitif ivmenin devamını beklediklerini belirtti. Karadağ, "Bu tür operasyonların normalde ekonomiyi aşağı yönde etkilemesi gerekir. İlk defa Afrin operasyonuyla beraber operasyonun uluslararası meşruiyeti, toplumun tüm kesimlerinden çok güçlü bir şekilde destek açıklamalarının gelmesi, Cumhurbaşkanımız liderliğinde operasyonun başarıyla tamamlanması sonrasında orada donan ekonomik aktivitenin başlayacağına olan güvenle beraber hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcı ayağında pozitif güçlü alımlarla beraber endeksimiz yukarı yönlü hareket etti. Bu, Türkiye ekonomisine, yürütülen operasyonlara verilen çok anlamlı bir destek. Sermaye piyasalarında pozitif ivmenin devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.