Karakuş: İhracat başta olmak üzere reel sektörlere desteklerimiz arttı

Küresel salgın, insanlığı, bir yandan yakın tarihimizde deneyimlenmemiş paradigmalarla karşı karşıya bırakarak, yaşamın her alanında yeni koşullar dayatıp yeni fırsatlar da yarattı. Bu süreçte, ticari yaşamda finansman tedariki fonksiyonu icra eden faktoring sektörü de, yeni koşullara adapte olmaya çaba göstererek, yeni normalin gereklerine ivedilikle uyum sağladı.



Sektör adına 2021 yılını değerlendiren İş Faktoring Genel Müdürü Ömer Karakuş, 2021’i pandemide ilk şokun atlatıldığı, yeni koşullara büyük ölçüde adapte olunduğu, hem sosyal, hem de ticari hayatın olağan ritmini yakaladığı ve çarkların tüm sektörler için yeniden dönmeye başladığı bir yıl olarak nitelendiriyor. Pandeminin başladığı 2020 yılında sektörün ihtiyatlı bir yaklaşım ile çalışarak görece beklenenin gerisinde bir karlılık sergilediğini belirten Karakuş, sektörün 2021 yılında yeniden makul bir finansal performansa kavuştuğunu ifade etti.



2020 yılının ikinci çeyreği itibariyle başlayan ve yüzde 70’e varan iş hacmi kayıplarına yol açan durgunluğun ilerleyen dönemlerde telafi edilebildiğini hatırlatan Karakuş, “Sektör, 2019 yılı ciro rakamının yüzde 70‘ine 2021 yılı ikinci çeyreğinde ulaşarak yüksek bir büyüme sağladı. Müşteri adetlerinde ise, 2019 yılı verilerinin yüzde 95’ine ikinci çeyrek sonunda ulaşmayı başardı” şeklinde konuştu.



“İşletmelerin ticari riskleri yönetmesine katkı sağlıyoruz”



Türkiye’de banka dışı finans ve özel olarak faktoring sektörünün toplam finans sektörü içindeki payının, gelişmiş piyasalarla mukayese edildiğinde oldukça düşük olduğunu ifade eden Karakuş şöyle devam etti:



“Banka dışı finans sektörünün ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Banka dışı finans içinde özgün bir yeri olan faktoring sektörü, gerçek ticaretten doğan vadeli alacakların finanse edilmesinde, ciddi bir ihtiyaca cevap vererek iş dünyasına, tamamlayıcı kritik bir finansal destek sağlıyor. Biz, İş Faktoring olarak son dönemde, özellikle ülkemizde artış trendinde olan ihracat işlemlerinden doğan alacaklar karşılığında sağlanan finansman başta olmak üzere, reel sektöre sağladığımız finans desteğini artırdık. Yurtiçi alacakların temlik alınarak sağlanan fonlama hizmetinin yanında, özellikle vadeli ihracat işlemlerinde, verdiğimiz garanti hizmeti ile de yurtdışındaki alıcıların finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek, işletmelerin ticari risklerini yönetmelerine katkı sağlamayı sürdürüyoruz.



“Dijitalleşmenin temelleri pandemiden çok önce atılmıştı”



İş Faktoring ve sektör olarak küresel salgın döneminde, dijitalleşmenin temellerinin çok önce atılmış olması nedeniyle faktoring hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulmaya devam ettiğini hatırlatan Karakuş şunları söyledi:



“İş Faktoring olarak 2017 yılında uygulamaya aldığımız, yapay zeka destekli mobil uygulamamız olan Çekmatik ürünümüz, bu alanda attığımız kritik bir adım olmuştur. Önümüzdeki dönemde, bu konularda yasal mevzuat düzenlemelerinin, uzaktan çalışma pratikleri ile uyumlu hale gelmesi beklenmektedir. Sektörde dijitalleşme alanında ciddi mesafe alınmış olmakla birlikte, operasyonel süreçleri ve müşteri boyutunu da kapsayan, uçtan uca dijital çözümlerin hayata geçirilmesinin biraz zaman alacağı kanaatindeyiz. Dijitalleşme bütün iş süreçlerinin daha hızlı, hatasız ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesine katkı sağlayarak şirketlerin verimliliklerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Öte yandan müşterilere daha etkin ve hızlı çözümler sunulmasını da temin edecektir.”

Faktoring sektöründe son trendler neler?



Faktoring sektöründe, tedarikçi finansmanının ve ihracat faktoringi işlemlerinin önümüzdeki süreçte öne çıkan ürünler olmasını beklediklerini belirten Karakuş, “Çok sayıda tedarikçisi olan kurumların da tedarikçilerine alternatif finansman imkanı yaratarak onları desteklemek saikiyle bu ürüne yaklaşımları olumludur. Muhabir garantili ihracat faktoringi de, önü açık ve büyüme potansiyeli olan bir alan olup, ihracat faktoringi Şirketimizin öncelikli büyüme alanlarındandır. Finansal çözümlerin ticaret eko sistemi içinde otomatik olarak yer alacağı yeni nesil finansal modellerin geliştirilmesi de sektörümüzde gündemde olan konular arasındadır. “



“Fintech’ler kurumları değişime zorluyor”



Banka dışı finans kanallarının, değişen ve gelişen teknoloji ile ihtiyaçlara paralel olarak çeşitlendiğine dikkat çeken Karakuş, “Özellikle fintech’ler ve yeni nesil ödeme ekosistemleri ile bu eksende gelişen araç ve ürünler, geleneksel modellerle çalışan kurumları da değişime zorlamaktadır. Yeni teknolojiler, değişen ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek konusunda eskiye nazaran çok daha hızlı ve yaratıcı olmaktadır. Kanal çeşitliliğinin de bu anlamda, gelişim ihtiyaçları olmakla birlikte, yeterli olduğu düşüncesindeyiz” dedi.