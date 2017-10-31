Karsan hisseleri yerli otomobil iddiası ile sert yükseldi

31 Ekim 2017

Karsan hisseleri yüzde 15 civarı sert yükselişle işlem görürken, hissede devre kesici işlem uygulaması başlatıldı. En çok yükselen hisseler arasında birinci, işlem hacminde de ikinci sırada yer alan Karsan hisseleri saat 11.35 itibarıyla yüzde 17,82 primle 2,050 liradan işlem görüyor.

Karsan'dan yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Star gazetesinde yer alan bir haberde, yerli otomobil projesinde, otomobili yapacak şirketlerin hafta sonuna kadar açıklanacağı; Cumhurbaşkanı'na sunulan son listede Karsan, Vestel, BMC, Fiba, Sanko, Koç ve Kale gibi şirketlerin yer aldığı belirtilmişti.

Haberde yer alan şirketlerden Vestel Elektronik hisseleri de yüzde 4.2 yükselişle 8.74 liradan işlem görüyor. Hisse işlem hacminde de ilk sırada yer alıyor.

Aynı dakikalarda BİST 100 endeksi ise yüzde 0.68 artıda bulunuyor.

Kaynak: Reuters