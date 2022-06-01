Karşılıksız çek adedi aylık yüzde 116 arttı

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi mayıs ayında aylık bazda yüzde 116,3 oranında artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, nisan ayında karşılıksız çek adedi 4 bin 454 adetken mayıs ayında bu rakam 9 bin 636 oldu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 586,3 milyon TL'den 1 milyar 235,8 milyon TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 641 bin 754 adetten 1 milyon 465 bin 232 adede, tutarı 89 milyar TL'den 151,7 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 629 bin 831 adetten 1 milyon 441 bin 774 adede, tutarı 86,5 milyar TL'den 147,4 milyar TL'ye çıktı.