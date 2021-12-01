Karşılıksız çek adedi kasımda arttı

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi kasım ayında artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 13 bin 182 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 9 bin 818 adet olmuştu.

Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 5 bin 457 adede göre de düşüş gösterdi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 550,7 milyon TL'den 1,26 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 570 milyon 540 bin adetten 1 milyon 481 bin 192 adede, tutarı 57,41 milyar TL'den 114,6 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 556 bin 85 adetten 1 milyon 450 bin 191 adede, tutarı 55,31 milyar TL'den 110,41 milyar TL'ye çıktı.