Karşılıksız çek adedi ve keşideci sayısı geriledi

17 Şubat 2020

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bankalara 2020 yılının ilk ayında ibraz edilen 269 bin keşideciye ait 1,2 milyon adet çekin toplam tutarı 79 milyar TL oldu.



Geçen yılın aynı ayına göre çek tutarı yüzde 2 artarken, çek adeti yüzde 21, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 16 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak 2020’de bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 6,8 bin keşideciye ait 18,8 bin adet çekin toplam tutarı 1,1 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 1,1 bin keşideciye ait toplam 78 milyon TL tutarındaki 1,4 bin adet çek daha sonra ödendi.



Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 70, adeti yüzde 75, tekil keşideci sayısı ise yüzde 64 geriledi.



Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı gerilemeye devam etti. Ocak 2020’de karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 3,2 puan azalarak yüzde 1,4, adet olarak ise 3,2 puan gerileyerek yüzde 1,5 oldu.