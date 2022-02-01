Karşılıksız çek adedi yıllık bazda artış gösterdi
Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Ocak ayında yılık bazda artış gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 8 bin 466 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 4 bin 866 adet olmuştu.
Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 9 bin 343 adete göre ise düşüş gösterdi.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 977,1 milyon TL'den 945,2 milyar TL'ye geriledi.
Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 86 bin 389 adetten 1 milyon 52 bin 614 adede, tutarı 94,67 milyar TL'den 99,97 milyar TL'ye geldi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 65 bin 59 adetten 1 milyon 31 bin 315 adede, tutarı 91,34 milyar TL'den 96,7 milyar TL'ye çıktı.