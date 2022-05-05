Karşılıksız çek adedi yıllık bazda düşüş gösterdi
Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 12,5 oranında düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 4 bin 454 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 5 bin 89 adet olmuştu.
Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 7 bin 635 adete göre de geriledi.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 947,6 milyon TL'den 586,3 milyar TL'ye indi.
Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 83 bin 265 adetten 641 bin 754 adede, tutarı 109,6 milyar TL'den 89 milyar TL'ye geldi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 64 bin 323 adetten 629 bin 831 adede, tutarı 106,3 milyar TL'den 86,5 milyar TL'ye indi.