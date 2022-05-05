Karşılıksız çek adedi yıllık bazda düşüş gösterdi

Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 4 bin 454 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 5 bin 89 adet olmuştu.

Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 7 bin 635 adete göre de geriledi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 947,6 milyon TL'den 586,3 milyar TL'ye indi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 83 bin 265 adetten 641 bin 754 adede, tutarı 109,6 milyar TL'den 89 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 64 bin 323 adetten 629 bin 831 adede, tutarı 106,3 milyar TL'den 86,5 milyar TL'ye indi.