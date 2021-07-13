Kartal Yenilenebilir'in halka arz büyüklüğü 120 milyon TL oldu

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan halka arz sonuçlarına ilişkin açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 45 milyon TL'den 55 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 10 milyon TL nominal değerli paylar ile şirket ortaklarından Orhun Kartal'a ait 5 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere, toplam 15 milyon TL nominal değerli B Grubu Şirket payları halka arz edildi.

Şirket paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 120 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,74 katına denk gelen 208 milyon 833 bin 168 TL karşılığı filtre edilmemiş 26 milyon 104 bin 146 TL nominal değerli talep geldi. Halka arza toplamda 16 bin 209 yatırımcı katıldı.