Kartlı ödemeler 1 trilyon liraya ulaşacak

29 Aralık 2019

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 2019'un, kartlı ödemelerin pozitif büyüme sergilediği bir yıl olduğunu belirterek, kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2019 sonunda yüzde 17'lik artışla yıllık 841 milyar TL'ye ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Türkiye'de kasım sonu itibarıyla toplam kart adedinin 234 milyona ulaştığını söyleyen Canko, şöyle devam etti: "Banka kartıyla yapılan ödemelerin yıllık yüzde 36 artışla 134 milyar TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Böylece 2018 yılında yüzde 21 büyümüş olan toplam kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik artışla yıllık yaklaşık 1 trilyon TL seviyesine ulaşmış olacak. 2000 yılında yerli kartlarla yapılan ödemelerin yılda 8 milyar TL düzeyinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bugün gelinen noktada kartlı ödemelerin ne kadar geliştiği ve ne kadar büyük bir ekonomiye aracılık ettiği de ön plana çıkıyor."

Türkiye'de 234 milyon kart var

Soner Canko, Türkiye'nin kart adedinde Avrupa'nın bir numaralı kart pazarı olma unvanını sürdürdüğünü belirterek, "Kasım sonu itibarıyla kredi kartı adedi 69,5 milyon, banka kartı adedi ise 164,4 milyon seviyesinde olurken, toplam kart adedi 234 milyona ulaştı" dedi. Türkiye'nin, bu rakamlarla Avrupa'da kredi kartı adedinde en büyük kredi kartı pazarlarından İngiltere'nin, banka kartı adedinde ise en büyük banka kartı pazarlarından Almanya'nın önünde birinci sırada yer aldığını vurgulayan Canko, Türkiye'nin, kart kabul noktasında ise 2,5 milyon adet terminalle Avrupa'da 3'üncü sırada yer aldığını, yaklaşık 53 bin ATM ile Avrupa ATM pazarının yüzde 11'ini oluşturduğunu kaydetti.

Hanehalkı harcamaları içindeki payı 40'ı aştı

BKM Genel Müdürü Canko, kartlı ödemelerin yaygınlığının en önemli göstergelerinden birinin de hanehalkı harcamaları içindeki payı olduğunu söyledi. 2000'li yılların başında yüzde 9 seviyelerinde olan hanehalkı harcamaları içindeki kartlı ödeme payının 2019'un 9 ayı itibarıyla yüzde 41'e yaklaştığını bildiren Canko, oranın son 20 yılda bu seviyelere ulaşmış olmasının ödemelerin kayıt içine alınması, böylece kayıt dışı ekonominin azaltılarak vergi gelirlerinin artırılması konusunda da önemli rol oynadığını vurguladı.

İnternetten kartla 190 milyar liralık alış veriş

Yılın 11 ayında internetten yıllık 185 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldığını belirten Canko, "2019 sonunda bu tutarın 190 milyar TL'ye ulaşacağı öngörülüyor" dedi. Canko, 2018'de yıllık yüzde 40 büyüyen internetten kartlı ödemelerin, 2019'da yüzde 37 büyüyeceğinin öngörüldüğünü, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payının da yüzde 18 olacağını söyledi.



'Yabancı kart'ta yüzde 83 artış yaşandı

BKM Genel Müdürü Canko, yılın 11 ayında yabancı kartlarla Türkiye'de yaklaşık 75 milyar TL alışveriş yapıldığını söyledi. Bunun, yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan alışveriş büyüklüğünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 arttığı anlamına geldiğini ifade eden Canko, "Yıl sonunda ise yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemelerin 81 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor." dedi.

Kaynak: AA