Kartlı ödemeler ekimde 165 milyar TL'ye çıktı

Takip Et

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 32'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.



Ekim ayında 165 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar TL'sinde banka kartları, 3,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.



Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü sektör havayolları oldu

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “havayolları”nın yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de “kamu/vergi ödemeleri” yüzde 164 büyürken, “kuyumculuk” ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç sektörü turizm döneminin ekim ayında da devam etmesiyle beraber “konaklama” sektörü yüzde 125 ve “seyahat acenteleri” sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.

Ekim ayında temassız ödeme adedi geçen yılın 2 katına ulaştı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekim ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82 artış göstermesi de temassız ödemelerin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3'ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı.



Her 4 iş yerinin 3'ünde temassız ödeme kabul ediliyor

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla ”market-gıda”, “yemek”, “akaryakıt” ve “sağlık/kozmetik” sektörlerinde yer aldığı görülüyor.