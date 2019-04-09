Katar, 3 bankaya dava açtı: Riyali manipüle ediyorlar

09 Nisan 2019

Katar; Suudi Arabistan'dan Samba Bank, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) First Abu Dhabi Bank ve Lüksemburg'tan Havilland Bank aleyhinde "dış piyasalarda Katar riyalini manipüle ederek zarar verdikleri" suçlamasıyla Londra ve New York'ta dava açtı.

Hükümet İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Havilland Bank'ın New York'taki döviz platformlarında Katar riyaline ilişkin sahte teklifler sunduğu, Katar mal varlığı ile Katarlı yatırımcıların bulunduğu piyasa ve endekslerin işlemez hale gelmesinin hedeflendiği ileri sürüldü. Suudi Arabistan ve BAE bankaları hakkındaki suçlama ve zarara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Geçen ay, hükümete bağlı Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu (QFCRA), BAE'ye ait First Abu Dhabi Bank'ın ülkedeki şubesinin yeni mudileriyle herhangi bir finansal işlem yapmasına yasak getirmişti.

2017 yılı sonunda Katar Merkez Bankası, Doha'ya karşı olan ülkelerin ekonomiye zarar verme hedefiyle döviz ve tahvil piyasalarında manipülasyonlar yürüttükleri suçlamasıyla hukuki bir inceleme başlatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017'de Katar'a yönelttikleri suçlamaların ardından diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuş, sonra aleyhinde abluka kararı almıştı.

Kaynak: AA