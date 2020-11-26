Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yaptığı açıklamada Türkiye ve Katar’ın, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) tarafından imzalandı. TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor. TVF, hâlihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada işlemin, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıktığı belirtildi.