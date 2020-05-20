Katar ile swap 15 milyar dolara çıkarıldı

20 Mayıs 2020

Piyasaların merakla beklediği yeni swap hattına yönelik resmi açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Katar ile daha önce yapılan 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının 15 milyar dolara çıkarıldığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."