Katar ile swap dedikodularına dair yanlışlar!

Dolar/TL yeni haftaya sert yükselişle başlayarak 14 zirvesini aştı.

Sosyal medyadaki ‘swap’ söylentilerinin kurdaki bugünkü atakta rol oynadığı öne sürülse de, bu söylentiler bilgi kirliliğinin ötesine geçmiyor.

Sosyal medyada "Katar ile yapılan swap anlaşmasının uzatıldığı ve anlaşmada dolar kurunun 24 TL olarak belirlendiği" spekülasyonları yer aldı.

Öncelikle; swap işlemlerinde “kur sabitlemesi” diye bir durum söz konusu değil.

İkinci olarak, Katar ile yapılan anlaşma Türk Lirası ve Riyal cinsinden. Yani işlemin ABD Doları ile bir ilgisi de bulunmuyor.

Katar ile yapılan 15 milyar dolara eş değer ulusal para karşılığında, belli vadelerde Riyal ve TL olarak borç takası yapılıyor. Yani TL ve Riyal belli bir vade için el değiştiriyor. TCMB rezervlerine geçici bir süre yapılan swap tutarı kadar Riyal girerken, Katar rezervlerine de TL girişi yansıyor. Vade sonunda da bu işlemlerin tersi gerçekleşiyor. Bu swap işlemlerin maliyeti de Riyal ve TL'nin faiz farkı kadar oluyor.