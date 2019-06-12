Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti. Katarlıların bu süreçte yaklaşık 4,6 milyar liralık çıkış yaptığı gözleniyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...
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