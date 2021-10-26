Katmerciler döviz borcunun bir kısmını TL'ye çevirdi

Katmerciler, döviz borçlarının bir kısmını TL'ye çevirdiğini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamaya göre; Katmerciler, döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplam 11,6 milyon euro borcu ortalama 10,79 TL kuruyla ve 1,04 milyon dolar borcu da ortalama 9,60 TL kuruyla yüzde 20 yıllık faiz oranıyla Türk lirasına çevirdi.

Finansal kuruluşlara 26 Ekim itibariyle yabancı para birimi cinsinden toplam 31,4 milyon euro ve 376,1 bin dolar güncel döviz borcu bulunduğunu aktaran şirket, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını paylaştı.