Katmerciler'den yüzde 190 sermaye artışı

28 Ağustos 2020

Katmerciler Araç Üstü Ekipman sermayesini %190 oranında bedelli artırarak 217.5 milyon liraya yükseltmeye karar verdi.

Şirketin dün akşam yaptığı KAP açıklamasına göre 1 lira nominal değerli pay 1 TL'den satılacak.

Bedelli sermaye artırımından en az 142.5 milyon lira kaynak elde edecek olan şirket, bunun 25 milyon lirasını savunma sanayi projelerinin finansmanında, 24.2 milyon lirasını işletme sermayesi olarak, 55 milyon lirasını ise borç ve faiz geri ödemelerinde kullanacak.