Kavak'a 810 milyon dolarlık finansman

Latin Amerika'nın lider ikinci el araç alım satım şirketi olan ve Türkiye’de de Carvak markasıyla faaliyetlerini sürdüren Kavak, HSBC, Goldman Sachs ve Santander'den 810 milyon dolardan fazla finansman desteği aldı.

Kavak’a, HSBC, ikinci el otomobil kredisi ileri tahsilat haklarını satın alma anlaşması kapsamında 675 milyon dolar tutarında finansman sağlarken, Goldman Sachs 100 milyon dolar ve Santander ise 35 milyon dolar tutarında finansman desteği sundu.

Söz konusu kaynağın, şirketin iş modelini geliştirmek, envanterini güçlendirmek ve yatırım yaptığı tüm pazarlardaki konsolidasyonunu sürdürmek için kullanılacağı bildirildi.

Kavak CFO’su Moises Flores, “Kaynaklarımızdan bazıları, pazardaki sertifikalı otomobil teklifimizi güçlendirmeye yönelik. Bununla birlikte, iki yıldan kısa bir sürede, finansal ortaklarımızın da desteğiyle, müşterilerimizin yüzde 50'sinden fazlasına finansman çözümleri sunmamızı sağlayan bir işletim modelinin geliştirilmesi için de büyük yatırımlar yapıyoruz. Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz ekonomilerde orta sınıfın refahını ve gelişimini engelleyen bariyerleri yıkmaktır” dedi.