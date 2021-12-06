Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını düşünüyor.

Kavcıoğlu araya girdi; Yapılmama olasılığı arttı

Analistler tarafından hazırlanan raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.

İndirim için sınırlı alan vurgusu dikkat çekmişti

Merkez Bankası yatırımcılar ve ekonomistlerle bir araya geldi. "Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" diyen MB Başkanı Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz" dedi.