Kavcıoğlu, 'sıkı para politikası' mesajını yineledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıya katılan bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde olduğunu, bu durumun sıkı para politikası duruşu gerektirdiğini belirtti.

Kavcıoğlu'nun yatırımcılara, “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını yinelediği ifade edildi.