Kavcıoğlu: ÜFE-TÜFE makası verilerin ima ettiğinden daha düşük
Yılın ilk yatırımcı toplantısında konuşan ve piyasalara ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, son dönemde ÜFE-TÜFE makasın ham verilerin ima ettiğinden daha düşük olduğunu söyledi.
TCMB'nin bu yılın ilk Yatırımcı Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun toplantıda yatırımcılara verdiği mesajlar şöyle:
- Kavcıoğlu: Yönetilen/Yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı..
- Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.
- KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.
- Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı.
- Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor.
- Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük.
- Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı.
- Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur.
- Yakın dönemde turizm gelirlerinde riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde.
- KDV indiriminin etkisi Mart ayında da devam edecek.
- Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz.
- 2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.
- Bölgesel çatışmadan dolayı Rusya'ya ihracat yarıya yakın düştü, Ukrayna sıfırlandı.
- Petrol fiyatları yüksek oynaklık göstermekte, TÜFE üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkileri izleniyor.
- KKM ve Yuvam ile döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçildi.