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Kavcıoğlu: ÜFE-TÜFE makası verilerin ima ettiğinden daha düşük

Yılın ilk yatırımcı toplantısında konuşan ve piyasalara ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, son dönemde ÜFE-TÜFE makasın ham verilerin ima ettiğinden daha düşük olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TCMB'nin bu yılın ilk Yatırımcı Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. 

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun toplantıda yatırımcılara verdiği mesajlar şöyle:  

- Kavcıoğlu: Yönetilen/Yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı..

- Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.

- KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.

- Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı.

- Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor.

- Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük.

- Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı.

- Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur.

- Yakın dönemde turizm gelirlerinde riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde.

- KDV indiriminin etkisi Mart ayında da devam edecek.

- Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz.

- 2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.

- Bölgesel çatışmadan dolayı Rusya'ya ihracat yarıya yakın düştü, Ukrayna sıfırlandı.

- Petrol fiyatları yüksek oynaklık göstermekte, TÜFE üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkileri izleniyor.

- KKM ve Yuvam ile döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçildi.