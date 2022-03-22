Kavcıoğlu: Yurt dışı tasarrufların yüzde 10'u gelse bizim için önemli bir kaynak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya geldi.

Bloomberght'nin aktardığına göre Kavcıoğlu burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarrufu 200 milyar dolar düzeyinde, bunun yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılanlardan edinilen bilgiye göre, Merkez Bankası Başkanı satır başlarıyla toplantıda ayrıca şu ifadeleri kullandı:

* Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı.

* Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor.

* Dövize geçmek isteyen vatandaşlar olursa da, Bankaların satış kurundan değil, saat 11:00’daki Merkez Bankası’nın dönüşüm kurundan gecebilecek. Arada fark olursa Merkez Bankası bankaya bu farkı ödeyecek.

* (YUVAM'dan para çıkışı) Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz.