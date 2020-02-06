Kaza sonrası Pegasus hisselerinde sert düşüş
Borsa İstanbul'da işlem gören Pegasus Hava Yolları hisseleri, dün akşamki kazanın etkisiyle yüzde 6,56 kayıpla güne başladı.
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.
Kazanın ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Pegasus Hava Yolları hisseleri güne satış baskısıyla başladı.
Hisseler, yüzde 6,56 kayıpla 69,850'den açıldı. İlk şokun ardından alımların geldiği Pegasus hisseleri saat 10:05 itibariyle yüzde 4 civarında kayıpla 71,500 seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 1'i aşan kazançla 123,750 seviyesindeydi.