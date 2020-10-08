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Kazakistanlı fintech şirketi Kaspi, Londra'da halka arz edilecek

Kazakistan'ın bankacılık ve finansal teknoloji (fintech) şirketi Kaspi.kz, Londra Borsası'nda (LSE) halka arz edilecek.

Kazakistanlı fintech şirketi Kaspi, Londra'da halka arz edilecek
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Talep toplayıcı şirketlerden yapılan ortak açıklamada, halka arz fiyatının 28,50-37,75 dolar olacağı, bu fiyata göre şirketin toplam değerinin 6,5 milyar dolar seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Bu ay içerisinde Londra Borsası'nda gerçekleştirilmesi beklenen halka arzın 742 milyon ila 879 milyon dolar değerinde olması bekleniyor.

Halka arz sürecinin hazırlık aşaması ve talep toplama süreci Morgan Stanley, Citigroup ve Renaissance Capital tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA

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