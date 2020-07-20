Kent Gıda, BIST 30’un 29’unu geride bıraktı

20 Temmuz 2020

İSTANBUL / DÜNYA

Borsa İstanbul’da son dönemde yükselişi durmayan Kent Gıda, birinci seansta yüzde 10 yükseldi ve hisse fiyatı 1510 lirayı gördü. Böylece Kent Gıda’nın piyasa değeri 43 milyar 767 milyon liraya çıktı. Kent Gıda bu piyasa değeriyle BIST 30’daki en değerli şirket sıralamasında 44.8 milyar lira piyasa değeriyle birinci sırada olan Koç Holding’in hemen arkasında ikinci sıraya yükseldi.

Kent Gıda bu piyasa değeriyle Türkiye’nin en değerli şirketlerinin 29’unu geride bırakmayı başardı. Kent Gıda’nın önüne geçtiği şirketler, Bim Mağazalar, Aselsan, Turkcell, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türk Telekom, Ford Otosan, İş Bankası (C), Tüpraş, İskenderun Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Halkbank, Arçelik ve Şişe Cam.

Kent Gıda’nın halka açıklık oranı yüzde 0,54, fiyat/kazanç oranı yüzde 739,2, piyasa değeri/defter değeri oranı da yüzde 87,47 seviyesinde bulunuyor.