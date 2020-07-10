Kent Gıda’nın değeri İş’i geçti!

10 Temmuz 2020

ŞEBNEM TURHAN

Halka açıklık oranı oldukça düşük, piyasa değeri/defter değeri ile fiyat/ kazanç oranı oldukça yüksek olan bazı hisseler son dönemde Borsa İstanbul’da yaşadıkları sert yükselişlerle piyasa değerinde Türkiye’nin devlerini geride bırakmayı başarıyor. Bu şirketlerin başında QNBFinansbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Kent Gıda geliyor. Hepsi Borsa İstanbul’da ana pazar gruplarında yer alan bu şirketlerin halka açıklık oranı da sırasıyla yüzde 0,12, yüzde 0,92 ve yüzde 0,54 seviyesinde.

Özellikle son iki günlük hareketiyle Kent Gıda, 3.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Böylece piyasa değeri en yüksek hisseler sıralamasında da 12’nci sıraya yükseldi. Ve 468.1 milyar lira aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası’nı geride bıraktı. İş Bankası 2019 yılında 6.1 milyar TL net kâr elde ederken 58.9 milyar TL seviyesine ulaşan özkaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasında ilk sırada bulunuyor. Hisse fiyatı 100 lirayı aştığında oldukça çok tartışılan QNB Finansbank da 20.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin ilk sırasında.

Geçen yıla göre yüzde 657 yükseliş

Kent Gıda hisseleri dün de yüzde 10’a yakın yükselişini sürdürdü. Bu hissede fiyat/kazanç oranı yüzde 443,03 yani oldukça yüksek bir seviyede. Şirketin piyasa değeri/ defter değeri oranı ise yüzde 52,42. Bu oran da yine analistler tarafından yüksek olarak değerlendiriliyor. Halka açıklık oranı yüzde 0,54 olan Kent Gıda hisselerinde Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart’tan bugüne yükseliş yüzde 400 olurken, yılbaşından bu yana ise hisseler yüzde 421 değer kazandı. Geçen yıla göre hisselerdeki yükselme oranı ise yüzde 657. Ve sadece bu ay yani 9 günde işlem günü olarak bakarsak da 7 günde yükseliş yüzde 86,4. Diğer dikkat çeken hisse ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Banka Merkez Bankası yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasını yürütüyor. İlk etapta 18 milyar lira krediyi kullanıma açtı. Bankanın halka açıklık oranı yüzde 0,92 seviyesinde. Bankanın fiyat /kazanç oranı yüzde 82,37, piyasa değeri/defter değeri oranı ise yüzde 14,34. Ve QNB Finansbank. QNB Finansbank’ın fiyat/kazanç oranı yüzde 50,74, piyasa değeri/defter değeri oranı da yüzde 8,73. İlk 20’ye girebilmeyi başaran ve yıldız pazarda değil de ana pazarda yer alan bu hisselerde Kent Gıda tüm oranlarındaki yükselişle en dikkat çeken olarak öne çıkıyor.

‘Fiyatlamalar nereye geliyor’

Anadolu Yatırım sabah bülteninde Kent Gıda’daki yükselişe dikkat çekerek şu yorumu yaptı: “Kent Gıda=? İş Bankası. Piyasadaki fiyatlamaların nereye geldiğini göstermek amacıyla bu soruyu yatırımcılarımıza soruyoruz. Buna benzer çok sayıda örneği görebilirsiniz. Önceki gün akşamki kapanışa göre Kent Gıda’nın piyasa değeri 24.16 milyar TL ile İş Bankası C’nin piyasa değerine ulaşmış durumda. Borsaya ilginin oldukça arttığı bu dönemde uzman görüşlerine başvurmanın, analizin önemine vurgu yapmak istiyoruz.”

Fiyatı kazançta dikkat çekenler



Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler fiyat/ kazanç oranındaki yükseklikle dikkat çekiyor. Verilere göre Silverline Ankastre en yüksek fiyat / kazanç oranına sahip ki oran yüzde 1334 seviyesinde. Bu şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı da yüzde 4,41. İkinci Berkosan yüzde 1333 fiyat/kazanç oranı ile dikkat çekerken, İdealist Danışmanlık yüzde 1134 ile üçüncü sırada. Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı yüzde 776 ile dördüncü, Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri yüzde 456 ile beşinci sırada yer alıyor.