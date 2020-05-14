Kerevitaş konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı

14 Mayıs 2020

Dondurulmuş gıda ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, 2020 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. Buna göre, şirketin birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 oranında artışla 692 milyon TL’ye ulaştı. Piyasa değerine göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan şirketin konsolide brüt karı 160,3 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK ise 97,1 milyon TL oldu. Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde ciro yüzde 13,8 artışla 206,7 milyon TL olarak gerçekleşirken; Yağ İş Biriminde ciro yüzde 13,2 artışla 493,6 milyon TL oldu.