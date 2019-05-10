Kerevitaş'ın ilk çeyrek cirosu 612,6 milyon lira

10 Mayıs 2019

Dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, ilk çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Kerevitaş'ın ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 55,6 artarak 101,4 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde şirketin Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 34,7 milyon lira, Yağ İş Birimi ise 66,7 milyon lira FAVÖK elde etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Kerevitaş'ın cirosu 612,6 milyon lira olurken, ihracatı 85,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İhracatın desteğiyle ilk çeyrekte büyümesini devam ettiren şirket, gelecek dönemde de ihracata odaklanmayı sürdürecek.

Şirketten verilen bilgiye göre 2100 çalışanı bulunan Kerevitaş, 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA