Kervan Gıda'dan 77 milyon lira net kâr

Kervan Gıda, 2022 yılı ikinci çeyreğinde 77 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin üzerinde bir rakam açıkladı.

Şirket, 2022 yılının ikinci üç aylık ve ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2022 yılı ikinci çeyrek net dönem kârı 77 milyon TL oldu. İlk yarıyıl konsolide satış geliri 2,033 milyar TL olarak gerçekleşti. Artan satış gelirleri ve verimlilik artırmaya yönelik istikrarlı dönüşüm çalışmaları sayesinde şirketin konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) marjı da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

"Hedef ilk beşe girmek"

İlk altı ay sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, şirket kârlılığının beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Burhan Başar, “Tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri görüp buradaki ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler ve çözümler geliştiriyoruz. Yılın ilk altı ayında müşteri memnuniyetini sağlayarak kârlılığımızı artırdık. Yıl sonuna dek kârlılığı daha da artırarak hedeflerimizi beklentilerin üzerinde gerçekleştireceğimize inancımız oldukça yüksek” dedi.

Başar, Kervan Gıda’nın kuruluşundan bu yana üretim, markalaşma ve büyüme odaklı olduğunu ve bir sonraki hedeflerinin, Türkiye ve Polonya’da yer alan tesislerinde katma değerli ürün anlayışı ve verimlilik çalışmaları ile kategorilerinde dünyanın ilk beşine girmek olduğunu söyledi.