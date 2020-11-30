Kervan Gıda’nın halka arzına 17 kat talep
Kervan Gıda'nın geçtiğimiz cuma günü sona eren talep toplama sürecinde şirketin halka arz edilen hisse adedinin 17 katı talep geldi.
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Kervan Gıda’nın halka arzı rekor taleple sonuçlandı. Şirket toplam 51 milyon 750 bin adet hisse senedini 9 liradan halka arz ederek 466 milyon lira gelir elde etti. Halka arzda 268 bin 847 yatırımcıdan 875.2 milyon adet, başka bir ifade ile 7.8 milyar liralık talep geldi. Halka arz sonucunda toplam 251 bin 732 yatırımcıya hisse satışı yapıldı.