Kervan, halka arz gelirinin yüzde 55'ini dış yatırıma ayırdı

Yılın en büyük halka arzlarından birine imza atan Kervan Gıda, toplam 51 milyon 750 bin adet hisse senedini 9 liradan halka arz ederek 466 milyon lira gelir elde etti. Yumuşak şeker pazarının önemli oyuncularından Kervan Gıda, halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni yatırım planlıyor.

Halk arz sonrası yazılı açıklamada bulunan Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, talep toplama sürecinde gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, geliri büyüme odaklı kullanacaklarını söyledi. Başar yatırım planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı; “Halka arzdan elde edilecek geliri üç ana alanda değerlendireceğiz. Halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım/satın alım yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda araştırmalarımıza başladık. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25 ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20’lik kısım ile de kurumun finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

"Üç yılda pazar liderliği hedefliyoruz"

Yumuşak şekerin en çok tüketildiği ülkeler olan Amerika, İngiltere, Almanya ve Rusya’da kendi şirketleri ve bağlı ortaklıkları bulunduğunu anımsatan Başar, "Hali hazırda dünyada en çok çeşit üreten yumuşak şeker firmasıyız. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız. Orta vadeli hedefimiz ilk beşe girmek. Türkiye’de üçüncü çeyrek verilerine göre pazar payımız yüzde 22 ve ikinci sıradayız. Ülkemizde; önümüzdeki üç yıl içinde pazar lideri olmak istiyoruz” dedi.

"72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız"

Ürünlerini her gün 2 milyonu aşkın kişiye ulaştıran Kervan Gıda’nın bir dünya markası olma yolunda ilerlediğini dile getiren Başar, “Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip bir kurum olarak bugün 2 bin 100’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. 2020 yılının ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. İstikrarlı bir grafiğe sahibiz. Halka arz ve yükselen büyüme ivmemizle dünya markası hedefimize daha da yaklaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

268 bin 847 yatırımcı Kervan'a katıldı

KAP’A yapılan açıklamaya göre arzda; toplam 268.847 yatırımcıdan 875.183.534 pay talep toplandı. Halka arz edilen toplam pay adedi ise 51.750.000 oldu. Talep toplama süreci sonucunda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi. Süreç sonucunda, pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 TL olarak belirlendi.