Kesenin ağzını açan banka, varlık yönetim şirketini satın alıyor

İngiltere finans sektöründe dikkat çeken bir birleşme gündemde... NatWest Group’un, özel sermaye fonlarının kontrolündeki Evelyn Partners’ı satın almak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Kaynaklara göre resmi açıklama önümüzdeki günlerde gelebilir.

65 milyar sterlinlik müşteri varlığı

Sky News’in haberine göre NatWest, son günlerde rekabette öne geçerek Barclays’i geride bıraktı. Bankanın Evelyn Partners için 2.5-3 milyar sterlin aralığında bir bedel ödemesi bekleniyor.

Evelyn, yaklaşık 65 milyar sterlinlik müşteri varlığını yönetiyor ve İngiltere ile İrlanda genelinde varlık yönetimi ve finansal planlama hizmetleri sunuyor.

Hedef yüksek gelir grubu

Bu satın alma, 2023’te göreve gelen NatWest CEO’su Paul Thwaite liderliğinde yürütülen yeni stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Thwaite, bankanın odağını daha yüksek getirili alanlara (özellikle varlık yönetimi ve varlıklı müşteri bankacılığına) kaydırmıştı.

Olası satın almanın, NatWest’in özel bankacılık kolu Coutts ile doğal bir uyum sağlayarak, yüksek gelir grubundaki ve kitlesel varlıklı müşterilere yönelik hizmetleri güçlendirmesi bekleniyor.

Son bir yılda yüzde 50 değer kazandı

Her ne kadar rakam büyük görünse de, 3 milyar sterlinin altındaki bir fiyat NatWest’in yaklaşık 52 milyar sterlinlik piyasa değeri dikkate alındığında sınırlı kabul ediliyor. Bankanın hisseleri son bir yılda yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

Rakipler geri çekildi

Barclays’in, NatWest’in teklifini artırmasının ardından yarıştan çekildiği belirtiliyor. Royal Bank of Canada’nın da sürece ilgi gösterdiği ancak nihai teklif verip vermediğinin net olmadığı ifade ediliyor.

Permira ve Warburg Pincus tarafından kontrol ediliyor

Evelyn Partners, özel sermaye devleri Permira ve Warburg Pincus tarafından kontrol ediliyor. Şirket, 2020’de Tilney ile Smith & Williamson’ın birleşmesiyle oluşturulmuştu. Profesyonel hizmetler kolu ise geçen yıl Apax Partners’a satıldı.

Satış süreci, danışmanlık firması Evercore tarafından yürütülüyor. Uzmanlara göre bu işlem, İngiltere’de bankalar ve varlık yöneticilerinin ölçek büyütme ve uzun vadeli tasarruf pazarından pay alma yarışının hızlandığı bir döneme denk geliyor.