Kesinti petrolde düşüşe çare değil

06 Mart 2020

Hilal SARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bugün petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için mevcut 2,1 milyon varil/gün olan kesintileri 1,5 milyon varil daha artırmak konusunda Rusya ile görüşüp nihai bir karara varacak. Fakat zayıf büyümenin üzerine gelen koronavirüs salgınıyla talepteki görünümün ciddi bozulması, petrol fiyatlarının arz kesintilerine rağmen çok yükselmesini baskılıyor. OPEC’in arz kesintisini beklenti aralığının en üst düzeyi olan 1,5 milyon varil artırmak için anlaşmasına rağmen Brent 51 dolarda ve Batı Teksas Petrolü (WTI) 46 dolarda karışık seyretti. Fakat yıl başından bu yana Brent’in fiyatı yüzde 20, WTI fiyatı yüzde 22’nin üzerinde düştü. Dünya genelinde etkinlik iptalleri, havacılık sektöründeki ciddi aksamalar ve farklı ülkelerce uygulanan karantinalar, okul kapatmaları, evden çalışma gibi önlemler, talep tarafındaki görünümü bozuyor. İngiliz havayolu Flybe sektörden salgın sonrası gelen ilk ifl as haberi oldu. Salgının kaynağı Çin’in dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olması da fiyatların kesintilere rağmen çok yükselemeyeceği tezini destekliyor.

ClearView Energy Partners’dan Jacques Rousseau’ya göre ABD’de petrol tüketimi düşüşte. Rousseau “Eğer spor etkinlikleri ve konferansları da iptal etmeye başlarlarsa bu ulaşım sektöründeki tüketimi daha da düşürecek - hem mazot hem jet yakıtı tüketimi azalacak” diyor. Uluslararası Enerji Ajansı öngörülerine göre petrol tüketimi son on yılda ilk kez düşüş kaydedecek. Küresel finansal krizden bu yana ilk kez petrol tüketimi bu yıl 435 bin varil/gün azalacak. Kuruluşun daha önceki tahmini ise tüketimin 800 bin varil/gün artmasıydı.

Enerji şirketlerinin hisseleri 2020’ye tepetaklak başladı

Koronavirüs salgının ekonomileri ve dolayısıyla enerji talebini baskılayacağına dair endişeler enerji sektörü şirketlerinin hisselerini de vuruyor. S&P 500 endeksinde işlem gören ve aralarında Exxon, Royal Dutch Shell, Chevron, BP gibi devlerin de bulunduğu enerji şirketlerinin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 18 ila 40’a varan düşüşler yaşadı. Koronavirüsün hisse piyasalarında sert düşüşe yol açtığı martın ilk günlerinde S&P 500’deki düşüş yüzde 4’ken, enerji hisselerinde kayıplar yüzde 7,4’e ulaştı.