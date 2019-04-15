KGF, üç yeni paketle 'desteğe devam' dedi
"KGF artık kredi kullandırımı yapmıyor" söylentisinin doğru olmadığını vurgulayan İsmet Gergerli, "Kefalet işlemlerimize devam ediyoruz" dedi. (Hüseyin Gökçe)
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