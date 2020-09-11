KGF yönetimine Hazine damgası

11 Eylül 2020

HÜSEYİN GÖKÇE

Özellikle piyasaların nakit sıkışıklığı yaşadığı dönemlerde verdiği kefaletle piyasaların nakit ihtiyacını karşılayan ve bugüne kadar 375 milyar liralık krediye kefalet veren Kredi Garanti Fonu’nda TOBB’un ağırlığı sıfırlandı. KGF’nin 9 kişilik yönetim kurulunda bulunan TOBB üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz dahil 3 isim ani bir kararla eşzamanlı olarak istifa ettiler. Bir süre önce Genel Müdür İsmet Gergerli’nin yerine Kasım Akdeniz’in getirildiği KGF’de, yeni yönetim Hazine ağırlıklı isimlerden oluştu. KGF’nin Yönetim Kurulu Üyesi sayısı da 9’dan 8’e indi.

Uzun süredir KGF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten aynı zamanda TOBB Başkan Yardımcılığı ve Ankara Ticaret Borsası Başkanlığı görevleri bulunan Faik Yavuz’un yanı sıra, TOBB’un KGF’deki diğer temsilcileri; Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da ayrılan diğer iki isim oldu.

Yeni Başkan Hazine’den

KGF’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman oldu. İstifa eden diğer üyelerin yerine, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk getirildi. Daha önce 9 kişiden oluşan yönetim kurulu, yeni dönemde 8 kişiden oluşuyor. Yeni yönetimde şu isimler yer alıyor:

Murat Zaman-Yönetim Kurulu Başkanı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü. Cevahir Uzkurt-Başkan Yardımcısı: KOSGEB Başkanı. Kasım Akdeniz-KGF Genel Müdürü. Mikail Hıdır-Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı. Hakan Ertürk-Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı. Recep Ali Erdoğan-KOSGEB Başkan Yardımcısı. Temel Tayyar Yeşil-Ziraat Bankası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı. Erkin Aydın-Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı.

Yüzde 28.2’si TOBB’un

1991 yılında kurulan KGF ilk teminatını 1994 yılında verirken, uzun süre etkin faaliyet göstermemişti. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren TOBB’un yönetimde etkinliğiyle birlikte KGF’nin sermaye yapısı da güçlendirildi. 2009’da ise ortaklık yapısı değiştirildi. TOBB, KOSGEB ve özel bankalar eşit ortaklık payına sahip oldular. Bu tarihten itibaren özellikle finansal sıkıntıların yaşandığı dönemlerde, KGF’nin sermaye yapısı güçlendirilerek sisteme finansman sağlamasının önü açıldı. 2009 yılında radikal bir değişiklik yapılarak, 20 banka KGF’ye ortak edildi. Zamanla çeşitli bankalar da sisteme dahil oldu. TOBB ve KOSGEB’in yüzde 33 olan payları yüzde 28.2’ye indirildi. Kalan hisseler ise 29 banka tarafından yüzde 1.49 oranında eşit paylaşılmış durumda. TESK, TOSYÖV ve MEKSA’nın da KGF’de sembolik payları bulunuyor.

Bankalar ortak oldu

2019 yılı Nisan ayında kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon lira olarak belirlenen KGF’de yeni bankaların da ortaklık yapısına dahil olmasıyla, ödenmiş sermaye 513 milyon 134 bin liraya çıkarıldı. KGF kurulduğu günden bu yana toplam 375 milyar 419 milyon liralık krediye kefalet sağladı. Bunun 41 milyar 630 milyon lirasını bireysel kefaletler, 333 milyar 789 milyon liralık kısmını ise ticari kefaletler oluşturdu.

KGF'nin Ankara'daki merkezi 'İstanbul’a taşınacak' iddiası

Öte yandan, TOBB temsilcilerinin istifa etmesiyle, yönetim kurulu yapısı ciddi ölçüde değişen KGF’nin merkezinin de İstanbul’a taşınacağı yönündeki iddialar ortaya atıldı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında daha önce kamu bankalarının merkezleri İstanbul’a taşınmıştı. KGF’nin de bu proje kapsamında İstanbul’a taşınabileceği konuşuluyor.

KGF Genel Müdürlüğü halen TOBB’un Ankara’daki ikiz kulelerinde yer alıyor ve KGF TOBB’un kiracısı konumunda bulunuyor.

Bireysel kredilerde pay yüzde 10’u geçti



28 Ağustos itibarıyla KGF aracılığıyla kullandırılan ticari kredilerin miktarı 334 milyar 541 milyon lira oldu. Ancak bu rakama geri ödemeler dahil değil. Geri ödemelerin de dahil edilmesi haline, KGF’nin aracılık ettiği kredi miktarının 500 milyar lira civarında olduğu kaydediliyor. Aynı tarihte bankacılık sistemi kredi hacmi 2 trilyon 820 milyar lira düzeyindeydi. Buna göre KGF’nin bankacılık sistemi içindeki payı yüzde 11.9 olarak gerçekleşti. Son yıllarda kefalet verdiği kredi hacmi giderek artan KGF, yılbaşından bu yana aracılık ettiği krediler, bankacılık sistemindeki kredi hacmindeki artışın iki katından fazla arttı. 3 Ocak’tan bu yana bankacılık sektörü kredi hacmi yüzde 28.5 artarken, KGF kefaletli risk bakiyesi yüzde 78.3 oldu. COVID-19’un ekonomik hayata etkilerini azaltmak amacıyla kamu bankaları tarafından kullandırılan kredilerde, KGF devreye sokuldu. Böylece kurulduğu günden bu yana ilk kez bireysel kredilere de kefalet vermeye başlayan KGF, şu ana kadar 41 milyar 630 milyon liralık krediye aracılık etti. Bu rakam, 383 milyar 792 milyon lira düzeyinde olan bankacılık sektöründeki bireysel temel ihtiyaç kredilerinin yüzde 10.8’ine karşılık geliyor. Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank, aylık geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşterilere, KGF kefaletiyle 10 bin liraya kadar 36 ay vade ile kredi kullandırmıştı.

Eski yönetimde kimler vardı?



►Faik Yavuz - Yönetim Kurulu Başkanı.



►Cevahir Uzkurt - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.



►İsmet Gergerli - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür.



►Mustafa Deryal - ATO Meclis Başkanı.



►Recep Ali Erdoğan - KOSGEB Başkan Yardımcısı.



►Mikail Hıdır -Hazine ve Maliye Bakanlığı danışman.



►Temel Tayyar Yeşil - Ziraat Bankası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı.



►Erkin Aydın - Yönetim Kurulu Üyesi.



►Asilhan Arslan - Elazığ TSO Başkanı.